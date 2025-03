WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat einen deutlichen Anstieg der Fördermenge in den Staaten des Ölverbunds Opec+ gemeldet. Wie aus dem am Mittwoch in Wien veröffentlichten Monatsbericht der Opec hervorgeht, ist die Produktion in den Staaten der Opec+ im Februar um durchschnittlich 363.000 Barrel (159 Liter) pro Tag auf etwas mehr als 41 Millionen Barrel gestiegen. Demnach soll das Mitgliedsland Kasachstan die vereinbarte Förderbeschränkung missachtet haben.

Damit ist die Fördermenge der Opec+ bereits zwei Monate vor der jüngst beschlossenen Anhebung gestiegen. Anfang des Monats hatten die acht Ölexport-Staaten der Gruppe Opec+, die sich auf freiwillige Förderkürzungen verständigt hatten, beschlossen, den Ölhahn wieder etwas aufzudrehen. Eine seit 2023 geltende Kürzung der Tagesproduktion von 2,2 Millionen Barrel soll demnach ab April schrittweise und unter Vorbehalt aufgehoben werden.

Die Ölpreise waren in den Monaten Januar und Februar deutlich gefallen. Die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee sank seit dem Hoch im Januar um fast zehn Dollar je Barrel. Zuletzt hatten sich die Ölpreise aber wieder stabilisiert und konnten sich am Mittwoch erholen. Brent-Öl wurde zuletzt wieder über der Marke von 70 US-Dollar je Barrel gehandelt./jkr/bek/jha/