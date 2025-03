New York - An den US-Börsen haben am Mittwoch die Technologiewerte zu einer Erholung angesetzt. Sie profitierten nach ihrem jüngsten Kursrutsch von erfreulichen Inflationsdaten. Allerdings blieben die Sorgen mit Blick auf die sich zuspitzenden Zollkonflikte der USA mit wichtigen Handelspartnern präsent. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 stieg um 1,53 Prozent auf 19.674,30 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,70 Prozent auf 5.610,82 ...

