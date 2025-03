Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zum Projekt "Hub4Africa": Gemeinsame Erklärung von vbw und Bayerischer Staatskanzlei zur Fachkräftesicherung in Afrika



12.03.2025 / 16:13 CET/CEST

Gemeinsame Erklärung: vbw engagiert sich für die Fachkräftesicherung in Afrika

Brossardt: "Durch gezielte Teilqualifizierungsangebote berufliche Bildung stärken"



(München, 12.03.2025) Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und die Bayerische Staatskanzlei haben heute eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit im Bereich der Fachkräfteausbildung in afrikanischen Staaten im Rahmen des Projektes "Hub4Africa - Einführung der Teilqualifizierung (digital) im internationalen Fachkräftemarkt" unterzeichnet.



vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont: "Wir als bayerische Wirtschaft nehmen Afrika als Kontinent der Chancen wahr und verfolgen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, von der beide Seiten profitieren. Der Hub4Africa ist ein wichtiges Projekt, das durch die Bereitstellung von kostenlosen Online-Kursen anstrebt, die berufliche Bildung in Afrika zu stärken. Mit der gemeinsamen Erklärung markieren wir einen weiteren Schritt zur Zusammenarbeit zwischen Bayern und Afrika. Er zielt darauf ab, die berufliche Bildung durch gezielte und gut verfügbare Teilqualifizierungsangebote zu stärken. Damit fördern wir die Fachkräftesicherung im Ausland, unterstützen die gezielte und gesteuerte Zuwanderung und erleichtern den Beteiligten zudem den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit am bayerischen Arbeitsmarkt. Durch dieses Projekt leisten wir damit auch einen Beitrag zum Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Bayerns."



Die vbw unterstützt im Rahmen des Projekts bei der Identifikation und bedarfsgerechten Auswahl von Qualifizierungsprofilen. Ziel der Initiative ist die Verbesserung der beruflichen Qualifizierung der afrikanischen Bevölkerung, um den Einstieg in den ortsansässigen Arbeitsmarkt zu erleichtern und damit auch Fachkräfte für in Afrika tätige bayerische Unternehmen auszubilden. Brossardt führt aus: "Das Teilqualifizierungsprogramm Upskilling4Germany ermöglicht die Qualifizierung von Fachkräften in Afrika nach deutschen Ausbildungsstandards. Wir möchten es bei unseren Mitgliedsverbänden bekannter machen. So informieren wir unsere Unternehmen über das Programm als passendes Format zur eigenen Fachkräftesicherung."



