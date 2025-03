SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das populäre Smartphone-Spiel "Pokémon Go" bekommt in einem milliardenschweren Deal einen neuen Besitzer. Die bisherige Entwicklerfirma Niantic verkaufte den Großteil ihres Spielegeschäfts für 3,5 Milliarden Dollar. Käufer ist der Games-Produzent Scopely, hinter dem der saudi-arabische Staatsfonds steht.

Entwickler-Team soll bleiben



Niantic und Scopely betonten in Blogeinträgen, dass "Pokémon Go" und andere Spiele wie "Pikmin Bloom" und "Monster Hunter Now" von weiterhin vom selben Team entwickelt werden sollen. Niantic will sich unter anderem auf Künstliche Intelligenz und seine Geodaten-Plattform konzentrieren und behält zwei komplett im eigenen Haus entwickelte Spiele: "Ingress Prime" und "Peridot".

"Pokémon Go" wurde beim Start im Sommer 2016 aus dem Stand zum weltweiten Hit. Bei dem Spiel kann man Figuren aus den Pokémon-Spielen auf dem Smartphone-Bildschirm in realer Umgebung fangen. In den Jahren danach gelang es Niantic nicht, den Erfolg von "Pokémon Go" mit anderen Spielen zu wiederholen. Ein harter Kern eingefleischter Fans garantiert der Firma aber weiterhin solide Einnahmen.

"Pokémon Go" dominant unter Niantic-Spielen



Durch den Verkauf werden zum ersten Mal einige Zahlen zur Nutzung und Erlösen bekannt. So teilte Scopely mit, dass "Pokémon Go" auf 20 Millionen mindestens einmal pro Woche aktive Spieler komme. Rund die Hälfte spiele jeden Tag. Die tägliche Nutzungszeit liege im Schnitt bei 40 Minuten.

Die Zahlen demonstrieren auch, wie dominant "Pokémon Go" im Niantic-Spielegeschäft ist: Alle Games zusammen locken 30 Millionen Nutzer pro Monat an. Im vergangenen Jahr brachten die Spiele mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch Behörden und soll voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Von Scopely kommen bereits Spiele wie "Monopoly Go!", "Star Trek Fleet Command" und "MARVEL Strike Force". Vor einigen Wochen hatte der Finanzdienst Bloomberg über den anstehenden Verkauf der Niantic-Spiele berichtet und auch den Preis von 3,5 Milliarden Dollar genannt./so/DP/ngu