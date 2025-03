Potsdam (ots) -Das KI-Servicezentrum Berlin-Brandenburg hat ein neues Bewerbungsportal freigeschaltet, das externen Organisationen und Einzelpersonen den Zugang zu leistungsstarken KI-Rechenressourcen erleichtert. Bewerbungen sind bis zum 27. März 2025 möglich. Erfolgreiche Antragsteller:innen können über einen Zeitraum von drei Monaten KI-Modelle trainieren und testen.Das Rechenzentrum des KI-Servicezentrums bietet eine heterogene Infrastruktur mit verschiedenen Recheneinheiten - von kostengünstigen Geräten bis hin zu Hochleistungssystemen. Zentraler Bestandteil sind 64 GPUs des Typs H100, die es ermöglichen, unterschiedliche KI-Modelle zu erproben und den benötigten Ressourcenbedarf zu bestimmen. Dies kann Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Entscheidung über Investitionen oder Cloud-Lösungen unterstützen.Das KI-Servicezentrum Berlin-Brandenburg ist ein Projekt am Hasso-Plattner-Institut und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Angebot richtet sich an Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Studierende und Forschende. Neben der Recheninfrastruktur stehen kostenfreie Beratungs- und Bildungsangebote zur Verfügung.Ziel ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.Für Rechenressourcen bewerben sich Interessierte über folgenden Link: https://aisc.hpi.deWeitere Informationen zu dem Angebot des KI-Servicezentrums sowie Kontaktinformationen finden Sie auf der Website des Servicezentrums:https://hpi.de/en/research/hpi-data-center/ai-service-centerPressekontakt:Pressekontakt: presse@hpi.deJoana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/5989636