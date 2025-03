Wichtigste Themen sind der globale Markt für Gaming, Trends in Mobile Monetarisierung, Interaktion mit Spielern, besonders Gen Z und Gen Alpha sowie steigende Investitionen in Tools und Plattformen

Xsolla, ein führendes Unternehmen für die Vermarktung von Videospielen, gibt stolz die Herausgabe der Q1 2025 Ausgabe von "The Xsolla Report: The State of Play" bekannt. Dieser detaillierte Bericht bietet Einblick in Trends und Chancen, die die Gaming-Branche prägen. So können sich Branchenexperten orientieren und im heutigen dynamischen Markt Schritt halten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311811662/de/

Graphic: Xsolla

Der Fokus der Q1 2025 Ausgabe liegt auf dem schnellen Wachstum des globalen Gaming-Markts, der den Vorhersagen zufolge 2025 $522,5 Milliarden erreichen wird und mit einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 7,25 wächst, wodurch für 2029 $691,3 Milliarden prognostiziert werden. Die Vereinigten Staaten werden mit einem Gesamtumsatz von ungefähr $141 Millionen weiterhin der umsatzstärkste Markt für mobile Spiele bleiben. Dieser Anstieg ist hauptsächlich bedingt durch die Ausbreitung von mobilem Spielen, der verbreiteten Nutzung von Smartphones, den technologischen Fortschritten und der zunehmenden Vernetzung der Welt. Der mobile Gaming-Markt wird voraussichtlich mit einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 11,3 zulegen, allein für 2025 soll diese Messzahl 9,9 betragen.

Der Bericht zeigt auch eine Verlagerung hin zu Gen Z und Gen Alpha. Diese Born Digitals geben der Gaming-Branche neue Impulse, denn sie bevorzugen interaktive, sozial verbindende und von Spielern selbst entwickelte Inhalte. Plattformen wie Twitch und YouTube fördern den Zusammenhalt in der Community und etablieren Gaming nicht nur als Unterhaltung, sondern als soziale und kulturelle Kraft.

Technologischer Fortschritt prägt die Branche weiterhin, wobei die Innovation hauptsächlich von KI und Cloud Gaming getrieben wird. Cloud Gaming soll bis 2029 $25,3 Milliarden generieren. Es beseitigt Zugangsbeschränkungen durch leistungsstarkes Streaming unabhängig von Geräten. KI hingegen revolutioniert die Entwicklung von Spielen, optimiert Workflows und ermöglicht personalisiertes Spielen, was Motivation und Loyalität stärkt. Während die Gaming-Branche sich schnell weiterentwickelt, positionieren sich Branchengrößen wie Activision Blizzard, NVIDIA, und Microsoft als Vorhut der Innovation und investieren in Cloud Gaming, KI und neue Monetarisierungsmodelle.

"Die Konvergenz von KI und Cloud Gaming revolutioniert die Branche, wodurch Gaming intensiver wirkt, skalierbarer und zugänglicher wird," sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "KI beschleunigt die Entwicklung und erhöht die Motivation von Spielern, während Cloud Gaming Hardware-Barrieren beseitigt, wodurch mehr Spieler sich nahtlos verbinden können, und neue Zahlungsmodelle wie Pay-as-you-go für Nutzer ermöglicht. Dieser technologische Wandel prägt nicht nur die Zukunft er bestimmt sie."

Darüber hinaus beschreibt der Bericht auch einen Trend, der die Industrie prägt: die Demokratisierung der Spieleentwicklung, was dem sozialen Gaming den Weg bereitet. Da Tools zur Entwicklung von Spielen immer leichter zugänglich sind, gewinnt eine neue Generation von Change Makern an Bedeutung junge Creator, die mithilfe von Gaming soziale Herausforderungen angehen möchten.

Der komplette Bericht stellt die aktuellen Trends und strategischen Möglichkeiten im globalen Gaming-Markt dar und ist deshalb für Entwickler und Stakeholder in der Branche von unbezahlbarem Wert.

Hier finden Sie mehr Informationen und haben Zugriff auf die Q1 2025 Version des "The Xsolla Report: The State of Play": xsolla.pro/txrq125

