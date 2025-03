LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ukraine-Krieg/Waffenruhe:

"Kiew hat bei den Gesprächen in Saudi-Arabien nun einer auf 30 Tage befristeten Waffenruhe zugestimmt - und darauf verzichtet, dafür bereits Sicherheitsgarantien zu bekommen. Im Gegenzug fließen wieder US-Geheimdienstinformationen an die Ukraine, und auch der Waffennachschub rollt wieder. Selenskyj und mit ihm die ganze Ukraine sind erpressbar. Ohne US-Hilfe kann sich das Land nicht auf Dauer gegen den russischen Aggressor wehren. Die Europäer haben nicht die Kraft, ausbleibende Unterstützung aus Washington zu kompensieren, sind sie doch selbst in hohem Maße militärisch von Washington abhängig. Donald Trump, dieser egomanische, irrlichternde Präsident, hat also die Geschicke der Ukraine in der Hand. Und dass er diese Macht ausnutzen will und wird, hat er mehrfach bewiesen. Das ist klar. Und er will Rohstoffe. Und als Friedensstifter in die Geschichte eingehen."/yyzz/DP/ngu