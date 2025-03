HAMBURG (dpa-AFX) - Auf der Autobahn A7 in Hamburg und in der Innenstadt droht am Donnerstag im Feierabendverkehr ein Stau-Chaos. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Tunnelbetriebszentrale dazu aufgerufen, von Donnerstag (18.00 Uhr) bis Freitag (10.00 Uhr) die Arbeit niederzulegen.

Das könnte dazu führen, dass nicht nur der Elbtunnel, sondern auch die Überdeckelungen Schnelsen und Stellingen auf der A7 sowie in der Innenstadt der Wallring- und der Krohnstiegtunnel gesperrt werden müssen. Die Beschäftigten der Autobahn GmbH sind unter anderem für die Überwachung, Steuerung und Instandhaltung der Tunnel verantwortlich.

Autobahn GmbH geht gerichtlich gegen Warnstreik vor



Wegen der wohl gravierenden Folgen versucht die Autobahn GmbH des Bundes, den Ausstand gerichtlich zu unterbinden. Ein Streik im sensiblen Bereich der Tunnelkette der A7 sowie der Flughafenzufahrten und des Wallringtunnels in der Innenstadt würden massive Verkehrsbehinderungen verursachen und potenziell gefährliche Situationen für die Verkehrsteilnehmer schaffen, teilte das Unternehmen mit. "Deshalb befindet sich die Autobahn GmbH des Bundes in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit Verdi wegen der geplanten Arbeitsniederlegung."

Am Freitag beginnt in Potsdam die dritte Tarifrunde für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen unter anderem eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als nicht finanzierbar zurück.

Hadag-Beschäftigte sollen 48 Stunden streiken



Ebenfalls streiken sollen die Beschäftigten der Hadag-Fähren auf der Elbe - und zwar von Donnerstag (4.00 Uhr) bis Samstag (4.00 Uhr). Verdi fordert für sie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 18 Prozent, mindestens aber 625 Euro. Die Arbeitgeberseite habe bislang bei einer Laufzeit von 24 Monaten ein Lohnplus von lediglich 5,0 bis 6,65 Prozent angeboten. Hadag-Co-Geschäftsführerin Tanja Cohrt nannte den Warnstreik nicht zielführend.

Hochbahn setzt als Ersatz zusätzliche Busse ein



Aktuell geht die Hadag nach eigenen Angaben davon aus, dass an beiden Tagen gar kein Fährbetrieb möglich ist. Die Hamburger Hochbahn AG hat deshalb bereits angekündigt, an beiden Tagen auf der Buslinie 150 und vor allem für Airbus -Beschäftigte auf der Linie X86 zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen./klm/DP/zb