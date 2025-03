The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2025ISIN NameDE000HLB30J3 LB.HESS.THR.CA.TIL.03H/19XS1201001572 BCO SANTANDER 15/25 MTNXS0214965534 HBOS 05/30 FLR MTNDE000LB2BNE2 LBBW FZA 22/25US53944YAR45 LLOYDS BKG 22/26 FLRUSY68856AN67 PETRONAS CAP. 15/25 REGSXS1206977495 UNIPOL ASSIC 15/25 MTNXS2133246673 CH.CIND.20 I 20/25 MTNXS2687832886 DAIML.TRUCK. 23/25US68666UAA34 ORLEN S.A. 25/35 144A