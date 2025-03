METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss will trotz eines gesunkenen Gewinns im vergangenen Jahr mehr Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,40 Euro je Aktie steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Jahreszahlen in Metzingen mit. Auf die Aktionäre entfielen vergangenes Jahr 213,5 Millionen Euro Gewinn und damit über 17 Prozent weniger als 2023. Auch im Tagesgeschäft lief es lediglich durchwachsen: Zwar stieg der Umsatz leicht auf über 4,3 Milliarden Euro. Wegen gestiegener Vertriebs-, Marketing und Verwaltungskosten ging der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) aber um 12 Prozent zurück auf knapp 361 Millionen Euro.

Für 2025 hofft der Vorstand wieder mehr operativen Gewinn einfahren zu können, weiteres Umsatzwachstum kann er aber nicht versprechen. Die Erlöse sollen zwischen 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro liegen. Das operative Ergebnis 380 bis 440 Millionen Euro erreichen. Der Konzern hatte sich zuletzt bereits ein Sparprogramm auferlegt, um den Gewinnrückgang zu schmälern./lew/stk