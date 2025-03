Neuss (ots) -Allergene wie Hausstaub, Pollen und Tierhaare sind für viele Menschen eine tägliche Belastung - vor allem, wenn sie sich in Ecken, auf Polstern oder in der Raumluft unbemerkt ansammeln. Besonders in der Allergiesaison leiden Betroffene unter juckenden Augen, Niesattacken oder Atemproblemen, selbst in den eigenen vier Wänden. Eine gründliche Reinigung ist daher essenziell, um allergieauslösende Partikel zu entfernen und die Luftqualität nachhaltig zu verbessern.Genau hier setzt Tineco (https://de.tineco.com/tineco-2025-spring-cleaning?utm_source=press&utm_medium=article) an: Der Spezialist für smarte Haushaltsgeräte bietet innovative Reinigungslösungen, die nicht nur oberflächlich sauber machen, sondern auch Allergene tiefgehend binden und entfernen. Mit fortschrittlicher Saug-, Wisch- und Filtertechnologie sorgen die Geräte für eine hygienische Umgebung - ohne dass Allergiker dabei erneut mit Staub und Pollen in Berührung kommen.Starkes Trio gegen AllergeneDrei leistungsstarke Modelle stehen im Mittelpunkt: Der PURE ONE STATION 5 Plus verhindert mit seinem versiegelten Staubbehälter, dass Allergene wieder in die Raumluft gelangen - ein entscheidender Vorteil für empfindliche Atemwege. Der PURE ONE A50S entfernt mit seinerspeziell entwickelten Bürstenwalze selbst tief sitzenden Staub in schwer zugänglichen Ecken und Winkeln. Und der FLOOR ONE STRETCH S6 beseitigt Schmutz und Feinstaub dank innovativer Nassreinigung selbst unter Möbeln - für ein rundum sauberes und allergiefreundliches Zuhause.Unter dem Motto "Versteckten Schmutz beseitigen und sich gut fühlen" startet Tineco passend zur Allergiesaison eine Frühjahrsaktion und stellt diese drei Hochleistungshelfer für eine effektivere und gesündere Reinigung vor.Drei Lösungen für ein allergiefreundliches Zuhause:PURE ONE STATION 5 Plus - Versiegelter Staub, freies AtmenDer kabellose smarte Staubsauger muss nicht nach jeder Reinigung geleert werden, denn er kann mit seinem 2,5-Liter-Öko-Staubbehälter bis zu 45 Tage lang Staub aufnehmen. Das Gerät wird nach jeder Reinigung einfach in die Station zurückgestellt, wo es sich automatisch selbst reinigt und auflädt. Dieser Vorgang verhindert von vornherein, dass Allergene in die Luft gelangen.Das Selbstreinigungssystem sorgt dafür, dass sich das Gerät von der Bürste, über das Rohr und den Filter bis zum Staubbehälter nach jedem Gebrauch gründlich reinigt - ganz ohne manuelles Auseinandernehmen. So bleibt es wie neu und ist jederzeit bereit für Staub-Notfälle.Das 12-stufige, SGS-zertifizierte Filtersystem fängt 99,99 Prozent der Staubpartikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer auf. Damit bietet das Gerät eine hochzuverlässige Lösung für eine gesündere Raumluft.PURE ONE A50S - Intelligente Technologie schlägt AllergeneDank seiner 185-W-Saugleistung und einer speziell entwickelten Bürstenwalze nimmt der kabellose Stabstaubsauger es spielend auf mit Staub, starkem Schmutz und Tierhaaren - ohne zu verstopfen oder zu sich verheddern. Allergiker können so täglich Teppiche und Hartböden problemlos reinigen.Die 3D Sense Power-Bürsten-Technologie hat es dreifach in sich: DustSense entfernt versteckte Allergene wie Pollen oder Tierhaare auf Teppichen wie Hartböden und passt die Saugleistung automatisch an. EdgeSense beseitigt Allergene, die in häufigen Auslösezonen wie Ecken entstehen. LightSense leuchtet Staub auch in dunklen Bereichen aus und erleichtert so einen gründlichen Frühjahrsputz. Insgesamt wurde die Reinigungseffizienz der 3D Sense Power-Bürste um ganze 66 Prozent erhöht.Der PURE ONE A50Sverfügt über ein verbessertes 6-stufiges Filtersystem, das 99,99 Prozent der Staub- und Schmutzpartikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer erfasst. Eine Frischluftoption für Allergiker, die sich vielleicht doch ein Haustier wünschen.FLOOR ONE STRETCH S6 - Reinigung unter Möbeln ganz leichtDank seines 180° Lay-flat Designs kann der smarte Nass-Trockensauger flach geneigt unter nahezu jedem Sofa, Schrank oder in engen Räumen ganz einfach manövriert werden. So wird selbst versteckter Staub und Schmutz aufgespürt und restlos beseitigt.Das FlashDry Selbstreinigungs- und Selbsttrocknungssystem ermöglicht eine automatische Tiefenreinigung des Geräts mit 70 Celsius heißem Frischwasser - vom Rohr bis zur Bürstenwalze. Die darauffolgende Trocknung bei 70 Celsius vermeidet effektiv die Bildung von Gerüchen und Bakterien.Die einzigartige MHCBS-Technologie von Tineco stellt sicher, dass der FLOOR ONE STRETCH S6 permanent mit frischem Wasser reinigt. So bleibt die Bürste während des Reinigungsvorgangs sauber. Bakterien und Allergene haben keine Chance, sich im Haus verbreiten.Wer am 13. März 2025 auf der Landing-Page von Tineco (https://de.tineco.com/tineco-2025-spring-cleaning?utm_source=press&utm_medium=article) an der Tineco Frühjahrsaktion teilnimmt, kann mit dem Code TinecoSpring2025DE einen 50-%-Rabattgutschein auf alle Tineco-Zubehörteile im offiziellen Tineco-Shop (https://de-store.tineco.com) erhalten. Die Aktion endet voraussichtlich am 28. März 2025.Hinweis: Der Rabattgutschein ist einmal pro Benutzer einlösbar, unbegrenzt gültig und mit weiteren Frühlings-Promotions von Tineco kombinierbar.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. 