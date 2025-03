Zürich - Der Kurs des Euro ist über Nacht minim gesunken. Am frühen Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0878 Dollar nach 1,0884 am Vorabend. Am Mittwochmorgen wurde der Euro noch über 1,09 Dollar gehandelt. Auch zum Franken hat sich der Euro abgeschwächt und kostet aktuell 0,9581 Franken und damit weniger als am Vorabend (0,9603). Derweil wird der US-Dollar zu 0,8807 Franken nach 0,8823 ebenfalls tiefer bewertet. Zuletzt hatte der Euro stark ...

