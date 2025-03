Der südkoreanische Hersteller für Schienenfahrzeuge stärkt seine internationale Position durch neue Fertigungsstätte in den USA und Großprojekt in Nordafrika.

Hyundai-Rotem verzeichnet bedeutende geschäftliche Fortschritte und notiert aktuell bei 94.300 KRW mit einer Marktkapitalisierung von etwa 9,79 Billionen KRW. Das führende Unternehmen im Bereich Schienenfahrzeuge und Verteidigungstechnologie konnte in den letzten Wochen wichtige Meilensteine erreichen.

Milliarden-Auftrag aus Marokko stärkt internationale Position

Im Februar 2025 sicherte sich Hyundai-Rotem einen beachtlichen Auftrag in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar vom marokkanischen staatlichen Bahnbetreiber ONCF. Der Vertrag umfasst die Lieferung von 110 Doppelstock-Elektrozügen und markiert den erfolgreichen Markteintritt des Unternehmens in Marokko. Dieser Großauftrag unterstreicht die wachsende internationale Wettbewerbsfähigkeit des südkoreanischen Konzerns im Schienenfahrzeugbau.

Strategische Expansion in den US-amerikanischen Markt

Im März 2024 kündigte das Unternehmen einen wichtigen strategischen Schritt an: Nach 16 Jahren wird Hyundai-Rotem erstmals wieder eine Fertigungsstätte in den USA errichten. Diese Investition verdeutlicht die klare Absicht des Konzerns, seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen und näher an lokalen Kunden zu produzieren.

Solide Finanzkennzahlen als Basis für weiteres Wachstum

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Hyundai-Rotem deuten auf eine solide wirtschaftliche Position hin. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,33 erscheint die Aktie moderat bewertet, was im aktuellen Marktumfeld als positive Grundlage für zukünftige Entwicklungen angesehen werden kann.

Infrastruktur-Boom als Wachstumstreiber

Der globale Trend zu verstärkten Investitionen in Infrastrukturprojekte, besonders im Schienenverkehr, kommt dem Unternehmen zugute. Hyundai-Rotem hat sich als wichtiger Akteur in diesem wachsenden Sektor etabliert und profitiert von internationalen Aufträgen und strategischen Partnerschaften. Die jüngste Auftragsvergabe aus Marokko, wo das Land insgesamt 168 Züge von verschiedenen internationalen Herstellern beschaffen wird, ist ein Beispiel für die starke Marktposition des südkoreanischen Konzerns im internationalen Wettbewerb.

