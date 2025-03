Traunstein/Kammlach (Bayern) (ots) -Die Energy Partners GmbH aus Traunstein hat erfolgreich ihr erstes Projekt mit dem dänischen Einrichtungsunternehmen JYSK SE abgeschlossen. In der Gemeinde Kammlach, im Landkreis Unterallgäu (Bayern, Deutschland) wurde eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von rund 750 Kilowattpeak auf dem Dach des Logistikzentrums von JYSK installiert.Ab sofort wird die Logistikhalle mit grünem Strom versorgt, der für den Eigenverbrauch genutzt wird. Das Logistikzentrum in Kammlach spielt - neben weiteren Logistikzentren - eine zentrale Rolle in der Warenbelieferung der JYSK-Filialen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz. Mit der neuen Aufdach-Photovoltaikanlage leistet Energy Partners einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung und produziert Sonnenstrom für den Eigenverbrauch des JYSK-Logistikstandorts."Der Projektabschluss markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Mission, Unternehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu begleiten. Die Anlage wurde hier auf den optimalen Eigenverbrauch ausgelegt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und den Energiebedarf von JYSK effizient und nachhaltig zu decken", sagt Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH.Daniel Schöniger, Logistics Director der JYSK SE betont: "Als international agierendes Unternehmen tragen wir Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Die Installation der Photovoltaikanlage auf unserem Logistikzentrum in Kammlach ist ein wichtiger Schritt, um unseren Energieverbrauch noch umweltfreundlicher zu gestalten. Wir freuen uns, mit Energy Partners einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der uns bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele unterstützt."Die Zusammenarbeit mit JYSK soll in Zukunft weiter ausgebaut werden - bereits jetzt sind zwei weitere Projekte in der Umsetzung.Pressekontakt:Pressekontakt Energy Partners GmbHVerena SteindlMarketing & Communications MaxSolar GruppeTelefon: +49 861 21396 621E-Mail: verena.steindl@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/5989768