Nach dem Rückfall auf das neue Korrekturtief am Vortag hat die Alphabet-C-Aktie gestern 1,8% zugelegt. Rückblick: Die Alphabet-C-Aktie war nach einem Erholungsversuch in der ersten März-Woche (+2,1%) am Montag erneut unter Druck geraten. Im Tief setzten die Kurse am Dienstag sogar bis auf 163,24 USD zurück, womit neben dem November-Tief auch ...

