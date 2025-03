Rimini, Italien, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) -SERMATEC, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat auf der KEY - The Energy Transition Expo 2025 in Italien einen bemerkenswerten Eindruck hinterlassen und seine hochmodernen Energiespeichersysteme für Gewerbe und Industrie sowie für Versorgungsunternehmen vorgestellt. Die Teilnahme von SERMATEC an der KEY 2025 stärkte die starke Marktposition des Unternehmens, indem es mit wichtigen Branchenakteuren und potenziellen Partnern in Kontakt trat.Während der Veranstaltung präsentierte SERMATEC seine neuesten flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersysteme der EasyCube-Serie mit 215 kWh und 372 kWh sowie die Container-Speicherlösungen der Serlattice-Serie mit 4,888 MWh und 5,015 MWh. Das EasyCube 215-kWh-System wurde speziell für Solar-Speicher-Hybridanwendungen in Italien entwickelt. Es verfügt über eine MPPT-Funktionalität und unterstützt eine direkte PV-DC-Kopplung für eine nahtlose Skalierbarkeit. Das 372-kWh-System verfügt über einen Feuerschutz auf der Ebene der Batteriepacks und ein Gehäuse der Schutzklasse IP55 für eine verbesserte Haltbarkeit im Freien.Ein wichtiger Meilenstein wurde erreicht, als die EasyCube-Serie mit 215 kWh erfolgreich die CEI 0-21 Niederspannungszertifizierung und die CEI 0-16 Mittelhochspannungszertifizierung für den Netzanschluss in Italien erhielt. Diese Zertifizierung unterstreicht die Konformität des Systems mit den italienischen Netzvorschriften und ebnet den Weg für eine breitere Einführung auf dem Markt.Zusätzlich zu seinem Erfolg in Italien hat SERMATEC seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa durch die Unterzeichnung eines 200-MWh-Energiespeichervertrags mit einem führenden polnischen Energieversorger erweitert. Die Systeme werden ab Mai 2025 ausgeliefert und unterstreichen das Engagement von SERMATEC bei der Unterstützung der Energiewende und der Dekarbonisierung in Polen. Polen, das traditionell auf Kohle angewiesen ist, entwickelt sich aufgrund des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien und gesetzlicher Anreize zu einem wichtigen Markt für Energiespeicher.Durch die Nutzung seiner globalen Lieferkette und seiner lokalisierten Servicekapazitäten verbessert SERMATEC weiterhin seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Der europäische Hauptsitz des Unternehmens in Frankfurt am Main und die Produktionsstätte in Spanien gewährleisten eine flexible Lieferung und einen auf die regionalen Marktbedürfnisse zugeschnittenen Kundendienst. Mit Blick auf die Zukunft wird SERMATEC durch die Teilnahme an der Solar & Storage Live Africa (25.-27. März), der Solar & Storage Live London (2.-3. April) und der Intersolar Europe (7.-9. Mai) weitere Kontakte zu den globalen Märkten knüpfen und damit sein Engagement für die weltweite Energiewende bekräftigen.Informationen zu SERMATEC: SERMATEC ist ein globaler Tier-1-Energiespeicherhersteller, der hochmoderne Energiespeicherlösungen für C&I- und Utility-Scale-Anwendungen anbietet. Mit Niederlassungen in über 30 Ländern engagiert sich SERMATEC für die Bereitstellung nachhaltiger und intelligenter Energielösungen, die den globalen Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft vorantreiben.info@sermatec-ess.comde.sermatec-ess.com (https://en.sermatec-ess.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2639950/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sermatec-starkt-seine-prasenz-in-europa-erfolgreiches-key-2025-showcase-und-neuer-200-mwh-vertrag-in-polen-302400890.htmlPressekontakt:Kayne,info@sermatec-ess.comOriginal-Content von: SERMATEC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172214/5989803