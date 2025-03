Schaan (ots) -Liechtenstein Life baut das Angebot an Fondspolicen auf dem deutschen Markt weiter aus. Neu im Programm ist eine moderne Basisrente, die speziell auf unternehmerisch denkende Kunden zugeschnitten ist und es ermöglicht, Steuervorteile mit attraktiven Renditechancen und maximaler Flexibilität zu kombinieren. Durch ein umfassendes Fondsportfolio sowie eine optionale Garantie können Kunden die Altersvorsorge nach den eigenen Rendite- und Sicherheitspräferenzen strategisch planen und flexibel anpassen. Insbesondere Selbständige, Existenzgründer und Gutverdiener können profitieren.Fürs Alter vorsorgen und dabei erhebliche Steuervorteile nutzen - mit der staatlich geförderten Basisrente geht das ab 2025 leichter denn je. Seit Jahresanfang gelten höhere Steuerfreibeträge in der Ansparphase, die in die Altersvorsorge investiert werden können. Zu Rentenbeginn wird das angesparte Kapital in eine garantierte monatliche Rente umgewandelt - und diese wird erst ab 2058 voll besteuert. Hier setzt der neue Tarif Liechtenstein Life Pension an, der außerdem einen starken Renditehebel und besondere Gestaltungsspielräume bietet und sich speziell an unternehmerisch denkende Kunden richtet.Liechtenstein Life Pension: Investmentorientiert, flexibel und skalierbarLiechtenstein Life Pension bietet vor allem unternehmerisch denkenden Kunden einen Basisrente-Tarif, der sich flexibel an die jeweilige Lebens- und Einkommenssituation anpassen lässt. Kunden können verschiedene Investmentmöglichkeiten in über 240 Fonds wählen, darunter über 120 ETFs und über 150 ESG-konforme Nachhaltigkeitsfonds. Versicherungsnehmer und ihre Vermittler können sich ihr Portfolio nach individuellen Zielen und Bedürfnissen selbst zusammenstellen oder eine passende Strategie wählen. Von Beginn an kann in bis zu 10 Fonds gleichzeitig investiert werden. Fondsswitches und Fondsshifts sind zwölf Mal pro Kalenderjahr kostenlos möglich. Bei Bedarf lassen sich das Investment und die Höhe der Beiträge auch während der Laufzeit ändern sowie die Altersvorsorge mit Zuzahlungen und Einmalbeiträgen aufstocken. Versicherungsnehmer können im Rahmen der Police auch spätere Neuentwicklungen von Liechtenstein Life integrieren. Darüber hinaus haben sie die Option, den Versicherer für die Auszahlung der Rente frei zu wählen und die angesparte Versicherungssumme kurz vor Rentenbeginn zu übertragen.Zudem haben Kunden die Möglichkeit, den für sie optimalen Mix aus Rendite und Garantie selbst zu bestimmen: Dafür stehen verschiedene Garantielevel von 0 %, 50 % oder 80 % der eingezahlten Beiträge zur Auswahl, die auch angepasst werden können. Bei langfristig guten Geschäftsaussichten können Kunden zum Beispiel die Beitragsgarantie verringern und auf höhere Renditechancen setzen. Freiwerdende Gelder, zusätzliche Umsätze oder Erträge können reinvestiert und somit steueroptimiert und renditestark fürs Alter angelegt werden. Ein besonderer Vorteil für Kunden: Das angesparte Kapital ist insolvenz- und pfändungssicher. Auch Angestellte mit hohen Einkommen können von der Steuerförderung profitieren: zum einen durch die Möglichkeit, Zuzahlungen zu tätigen, die zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden können. Wer eine Abfindung erhalten hat, kann das Geld sinnvoll investieren und die Einkommensteuer dadurch geringhalten."Mit Liechtenstein Life Pension wird die Altersvorsorge sozusagen zum skalierbaren Geschäftsmodell. Kunden haben die Chance, ihr finanzielles Polster für den Ruhestand eigenverantwortlich und strategisch zu planen - und zwar mit maximalen Steuervorteilen in der Ansparphase und hochinteressanten Renditemöglichkeiten", so Stephan Bruckner, Senior Sales Representative für Liechtenstein Life. "Gerade wer keinen Zugang zur gesetzlichen Rentenversicherung hat, kann damit planungssicher für die Rente vorsorgen: mit einer lebenslangen, garantierten Auszahlung."Der Basisrente-Tarif Liechtenstein Life Pension ist ab März 2025 verfügbar. Neben der Generationenversicherung Liechtenstein Life Wealth (Lebensversicherung) und der Fondspolice Liechtenstein Life Invest (Rentenversicherung) ist dies der dritte Tarif, den das Unternehmen im Rahmen der Vermögens- und Nachfolgeplanung auf dem deutschen Markt anbietet.Über Liechtenstein LifeMit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.