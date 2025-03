Rheinmetalls FY24-Ergebnisbericht bestätigte seine starke Position als Schlüsselakteur im Verteidigungssektor und übertraf die Erwartungen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die "3 P's" - Produkte, Preis und Politik - untermauert mwb researchs optimistischen Ausblick. Produkte: Rheinmetall steht an der Spitze der europäischen Verteidigungsindustrie, sichert sich hochkarätige Treffen und Verträge und demonstriert eine hohe Produktionseffizienz. Preis: Die hohe vertikale Integration verschafft dem Unternehmen einen klaren Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz, insbesondere in der Munitions- und Panzerproduktion. Politik: Mit steigenden Verteidigungsbudgets und zunehmenden Investitionen in Ausrüstung dürfte Rheinmetall seinen Marktanteil erheblich ausbauen. Dies unterstützt langfristige Umsatzprognosen in einer Spanne von 34 bis 70 Milliarden EUR bis 2032. Angesichts dieser Faktoren erhöhen die Analysten von mwb research ihr Kursziel auf 1.990 EUR (zuvor 1.280 EUR) und behalten ihre KAUFEN-Empfehlung bei - im Vorfeld der wichtigen Entscheidung über den deutschen Verteidigungshaushalt in der kommenden Woche. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG