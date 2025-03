Der Blockchain-Zahlungsanbieter Ripple hat einen bedeutenden Schritt in Richtung globaler Expansion gemacht: Das Unternehmen erhielt die volle regulatorische Genehmigung von der Dubai Financial Services Authority (DFSA), um grenzüberschreitende Krypto-Zahlungsdienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) anzubieten. Damit ist Ripple der erste lizenzierte Blockchain-Zahlungsanbieter in der Freiwirtschaftszone Dubai International Financial Center (DIFC).Bereits am 1. Oktober 2024 hatte Ripple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...