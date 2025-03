München (ots) -Mit dem MONACO im Werksviertel in München bringt der Grünwalder Projektentwickler Rock Capital Group das erste Bürogebäude mit "Immune Office"-Konzept in die bayerische Landeshauptstadt. Das Konzept stellt Gesundheit und Wohlbefinden von Mietern in den Vordergrund und war von der Rock Capital Group erstmals sehr erfolgreich im Bürogebäude "HEADS" in Aschheim bei München umgesetzt worden. Baubeginn für das rund 4.000 qm große MONACO, entworfen vom renommierten Rotterdamer Architekturbüro MVRDV, ist im Frühjahr 2025.Mit dem "Immune Office"-Konzept reagiert die Rock Capital Group auf die veränderten Marktanforderungen an moderne Arbeitsräume, insbesondere im Hinblick auf Hygiene und Wellbeing. Damit wird das MONACO zu einem einzigartigen Bürogebäude, das nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern Maßstäbe in Sachen Gesundheit setzt.Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben Atemwegserkrankungen wie Erkältungen oder Grippe und Krankheiten wie COVID-19 einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitswelt. Im Durchschnitt war jeder Arbeitnehmer im Jahr 2023 rund 15 Arbeitstage krankgemeldet. Der Schaden für die Volkswirtschaft beziffert die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) auf insgesamt 128 Milliarden Euro (2023). Das Immune Office-Konzept leistet einen wichtigen Beitrag, um Krankheitstage und die damit verbundenen Ausfälle zu verringern.Hochentwickelte Lüftungs- und Filtrationssysteme sorgen für eine konstant hohe Luftqualität und minimieren das Risiko von Viren- und Keimübertragungen. So kommen beispielsweise spezielle HEPA-Filter zum Einsatz, die sogar kleinste Partikel filtern können. Die neueste Generation von UV-C-Technologie neutralisiert Bakterien und Viren bereits in der Luft. Damit geht das Immune Office-Konzept als ganzheitlicher Ansatz weit über einfache Hygiene-Maßnahmen hinaus.Nadja Buntebardt, Vermietungsmanagerin für das MONACO bei der Rock Capital Group: "Seit Deutschland vor fünf Jahren in den ersten Lockdown gegangen ist, hat sich die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Als Projektentwickler setzen wir mit dem 'Immune Office' einen wichtigen Impuls, um künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Erfahrungen aus dem 'HEADS' haben gezeigt, dass die Nachfrage nach Büroflächen mit dem Immune Office-Konzept enorm ist. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass Büros heutzutage nicht nur funktional, sondern gesundheitsfördernd sein müssen."Neben optimierter Luftzirkulation und der Nutzung von UV-C-Licht kommen im MONACO Touchless-Technologien wie die kontaktlose Bedienung von Aufzügen und Türen zum Einsatz. Außerdem werden Flächen besonders bakterien- und keimhemmend gestaltet.Andreas Wißmeier, Geschäftsführer bei der Rock Capital Group: "Das Immune Office liefert Antworten auf eine der zentralsten Fragen von morgen - denn die Frage, wie sich Mitarbeiter aus dem Home-Office zurück ins Büro locken lassen, ist eng verbunden mit dem Wohlbefinden der Mitarbeiter vor Ort. Gesunde Arbeitsplätze sind die Grundlage für eine hohe Produktivität und vor allem auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und die wunderbaren, grünen Terrassen, der Pocket-Garden und die sensationelle Dachterrasse mit Flexspace und Rundumblick tun das Übrige.Neben der Ausstattung für Gesundheit und Wohlbefinden setzt das Monaco auf eine flexible Office-Gestaltung, die allen Anforderungen einer hybriden Arbeitswelt gerecht wird. Open-Space-Flächen und individuelle Büroeinheiten erlauben ein Nebeneinander von Kollaboration und konzentrierter Arbeit. Die durchdachte Architektur des MONACO fördert einerseits die Kommunikation und den Austausch unter Mitarbeitern und bietet gleichzeitig Raum für Rückzug und private Arbeitszeiten. Dadurch lassen sich auch unterschiedliche Arbeitsstile und Teamgrößen problemlos innerhalb einer Office-Fläche kombinieren.Für seine außergewöhnliche, kreative und nachhaltige Architektur ist das Monaco bereits mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet worden. Der Award des renommierten Rats für Formgebung zählt zu den angesehensten Auszeichnungen der Design-Branche.Das Monaco entsteht ab Frühjahr 2025 im Werksviertel am Ostbahnhof, einem der angesagtesten und spannendsten Stadtviertel in München. Die zentrale Lage in unmittelbarer Nähe des Ostbahnhofs bindet die Mitarbeiter vor Ort nicht nur an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr an, sondern auch an den Mittleren Ring, die Autobahnen sowie die Messe München und den Flughafen München.Pressekontakt:SCRIVO CommunicationsAnsprechpartner: Kai OppelLachnerstraße 33D-80639 MünchenT +49 (0)178 6150154kai.oppel@scrivo.dewww.scrivo.deOriginal-Content von: Rock Capital Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165406/5989865