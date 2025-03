Bad Wörishofen (ots) -Rund 40 Personen mit Handwerksbezug ziehen ins neue Parlament ein. Mitglieder des Bundestags (MdB) mit Nähe zum Handwerk machen damit kaum sieben Prozent der Abgeordneten aus. Das ist das Ergebnis einer Analyse der 'Deutschen Handwerks Zeitung'.Die Auswertung zeigt auch, dass die meisten Abgeordneten mit Handwerkshintergrund der AfD-Fraktion angehören (26). Darauf folgen Union (8) und SPD (4). Mit neun Abgeordneten sind bayerische Handwerker am stärksten im künftigen Parlament vertreten, gefolgt von Sachsen (7) und Niedersachsen (6).Insgesamt 41 Personen haben einen handwerklichen Hintergrund oder eine Nähe zum Handwerk. Lediglich sechs Handwerksmeister sitzen im neuen Bundestag.Im 20. Bundestag waren sieben Handwerksmeister vertreten. Die Anzahl der Personen mit Handwerkshintergrund ist vor allem in der SPD und bei den Linken stark zurückgegangen.Die Abgrenzung von Handwerkern zur Industrie oder zum Dienstleistungssektor war mitunter nicht leicht zu. Deshalb wurde in der Auswertung auch als Handwerker gezählt, wer eine Ausbildung in einem verwandten Beruf gemacht hat. Aufgeführt werden nicht nur aktive Handwerker, sondern auch Personen, die eine Ausbildung mit Bezug oder Nähe zum Handwerk absolviert haben, längst aber anderweitig tätig sind.Pressekontakt:Redaktion 'Deutsche Handwerks Zeitung'Steffen RangeTelefon +49 8247 354-115steffen.range@holzmann-medien.deOriginal-Content von: Holzmann Medien GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60718/5989863