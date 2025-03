Sind die Vier-Tage-Woche und Homeoffice auch in der zukünftigen Arbeitswelt tragbar? Der CEO einer Bank in Großbritannien glaubt, dass sie sogar unverzichtbar sind. Warum er weiter daran festhält, während andere Unternehmen ihre Mitarbeiter:innen ins Büro zurückholen. Mark Mullen ist CEO von Atom, der ersten Bank des Vereinigten Königreichs, die rein App-basiert ist. Das Unternehmen hat erst kürzlich einen neuen Hauptsitz in Newcastle im Nordosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...