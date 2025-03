FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 6000 (6700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 150 (230) PENCE - BOFA CUTS OCADO PRICE TARGET TO 350 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 6250 (7170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2550 (2600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1250 (1230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BERKELEY GROUP TARGET TO 4600 (5600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2550 (2600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 249 (251) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASOS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 270 PENCE - HSBC RAISES SPIRAX TO 'BUY' - PRICE TARGET 8200 PENCE - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 900 (770) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1540 (1360) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 578 (552) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 520 (460) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES RHI MAGNESITA WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 3280 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS RENTOKIL INITIAL TARGET TO 450 (480) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 150 (195) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS FRESNILLO TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 880 (810) PENCE - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 270 (260) P, - RBC RAISES JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 760 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5500 (5200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3055 (3090) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 560 (510) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob