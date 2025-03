Die Koalitionsbildung zwischen Union und SPD zeigt mit dem jüngsten Milliardenpaket für Rüstung und Instandsetzung der Infrastruktur sowie einer Lockerung der Schuldenbremse, dass hinsichtlich politischer Entscheidungen in Zukunft alles möglich ist. Welche Auswirkungen das auf Finanzmärkte, Konjunktur und die Zukunft der nächsten Generationen hat und welche Rolle der Handelskrieg der USA spielen wird, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Future Markets mit Prof. Dr. Christian Rieck, Frankfurt University of Applied Sciences.