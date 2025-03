FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine wilde Achterbahnfahrt haben die Aktien von Hugo Boss am Donnerstagvormittag hinter sich. Nach anfänglich klaren Kursgewinnen ging es steil abwärts und noch deutlicher ins Minus. Zeitweise notierten die Papiere des Modekonzerns 10 Prozent unter ihrem Tageshoch, um kurz darauf wieder rasch ins Plus zu drehen. Zuletzt notierten sie 3,0 Prozent höher bei 39,15 Euro.

In den vergangenen vier Handelstagen hatten die Anteilsscheine der Metzinger rund 14 Prozent an Wert eingebüßt und verzeichnen für das laufende Jahr einen Kursverlust von 13 Prozent.

Hugo Boss will trotz eines gesunkenen Gewinns im vergangenen Jahr mehr Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Für 2025 hofft der Vorstand wieder mehr operativen Gewinn einfahren zu können, kann weiteres Umsatzwachstum aber nicht versprechen. Das Unternehmen hatte sich zuletzt ein Sparprogramm auferlegt.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach in einer ersten Reaktion von erwartungsgemäßen Jahreszahlen. Den Umsatzausblick auf 2025 bezeichnete er als vorsichtig, die Zielvorgabe für das operative Ergebnis (Ebit) hingegen als solide.

Das Unternehmen beweise Stabilität in einem schwierigen Umfeld, schrieb Goldman-Sachs-Expertin Louise Singlehurst und lobte die starke operative Entwicklung. Ihre Kollegin Chiara Battistini von JPMorgan sieht bei den Zahlen für 2024 die Erwartungen als in etwa erfüllt an. Der Ausblick auf 2025 lasse jedoch so gut wie kein Wachstum erwarten. Es zeichne sich also ein "weiteres holpriges Jahr" ab.

Den Analysten Jörg Frey von Warburg Research stimmten die Ziele für das laufende Jahr hingegen zuversichtlich. Das Schlussquartal 2024 sei ordentlich verlaufen, schrieb er. UBS-Analystin Susy Tibaldi sieht die Zielsetzungen für 2025 mehr oder weniger im Rahmen. Sie verwies darauf, dass die Planbarkeit bei Hugo Boss im aktuell volatilen Marktumfeld stark eingeschränkt sei./edh/lew/stk