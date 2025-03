Mainz (ots) -"Schlaflosigkeit, plötzliche Gewichtszunahme und emotionale Achterbahnfahrten haben meinen Alltag komplett verändert", so die 46-jährige Line in der "37°"-Reportage "Wechseljahre: heißkalt erwischt" - zu sehen am 18. März 2025, ab 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek und um 22.15 Uhr im ZDF. Die Filmemacherinnen Caroline Haertel und Mirjana Momirovic haben sich des Themas angenommen, das rund neun Millionen Frauen in Deutschland betrifft.Dieses wichtige Lebenskapitel ist noch immer von fehlender Aufklärung, unzureichender medizinischen Versorgung und gesellschaftlichen Tabus geprägt. Line weiß zunächst gar nicht, was mit ihr los ist: "Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Körper nicht mehr kenne ... wir reden viel über die körperlichen Symptome der Wechseljahre, aber niemand spricht darüber, wie emotional belastend diese Phase sein kann." Auch die 52-jährige Caroline haben die Wechseljahre "eiskalt erwischt". "Ich konnte meine Beschwerden nicht einordnen und dachte, ich wäre krank."Die beiden Frauen sprechen im Film offen über ihre Erfahrungen und machen sich auf die Suche nach Informationen und Hilfe. Dabei kommen sie auch zur Erkenntnis, dass die Zeit des Umbruchs mit der nötigen Unterstützung und Selbstakzeptanz auch eine Chance sein kann, sich selbst neu zu definieren.Kontakt ZDFBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37grad&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C273242a93d91494ad3c708dd3edfced9%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638735853141384089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lf%2BpsL8WqNA%2B8LhX8%2BLqRpKijTkGWjsMQ8j8%2BucIH3Y%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie die "37°"-Reportage im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-wechseljahre-heisskalt-erwischt) (nach Log-in).Mainz, 13. März 2025ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5989944