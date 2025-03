Herzogenaurach (ots) -Pünktlich zu Beginn der Fahrradsaison starten der Dienstradleasing-Anbieter BusinessBike und Decathlon ihre Partnerschaft. Ab sofort können Leasingnehmende über die BusinessBike GmbH die Fahrräder des Sportartikelherstellers Decathlon auswählen und haben damit Zugriff auf eine große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes.Mit der Aufnahme von Decathlon erweitert BusinessBike das Angebot für Leasingnehmende weiter und bestärkt seine Rolle als attraktiver Dienstleister. Dominik Pietsch, Head of Sales bei BusinessBike, erkennt den Gewinn der neuen Kooperation: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Decathlon. Die Integration ihrer Fahrräder in unser Leasing-Angebot ermöglicht es uns, unseren Kundinnen und Kunden eine noch größere Auswahl an Rädern anzubieten und rundet unser vielfältiges Angebot ab. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, nachhaltige Mobilität für alle zugänglich zu machen."Partnerschaft mit Mehrwert: BusinessBike und Decathlon bieten Vielfalt und Qualität"Die Partnerschaft mit BusinessBike ist ein entscheidendes Mosaik in unserer Gesamtstrategie. Gemeinsam bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigen Fahrrädern für jeden Bedarf - vom sportlichen Mountainbike bis zum praktischen Cargobike und können dies künftig mit besonders hohen Servicestandards sowie starken Versicherungsleistungen kombinieren", sagt Michael Koslowski, Commercial Leader Bike Leasing Decathlon Deutschland. Leasingnehmende bei BusinessBike haben es so jetzt noch einfacher, ihr individuelles Wunschrad zu finden. Ob für den privaten Gebrauch oder für die dienstliche Nutzung, im Vergleich zu einem Direktkauf können Kundinnen und Kunden bis zu 40 % sparen. Das individuelle Wunschrad lässt sich außerdem noch durch passendes leasingfähiges Zubehör wie Gepäckträger, Schutzbleche, Kindersitze und weitere Optionen nach Belieben ergänzen.Sicher durchstarten: So wird das Fahrrad fit für den FrühlingDie neue Partnerschaft zwischen BusinessBike und Decathlon kommt genau zur richtigen Zeit. Der Frühling steht vor der Tür, und mit ihm die perfekte Gelegenheit, wieder aufs Rad zu steigen. Doch bevor es losgeht, lohnt sich ein genauer Blick darauf. Neben der Auswahl des passenden Modells trägt die regelmäßige Wartung entscheidend zu Sicherheit und Fahrspaß bei. Besonders nach der Winterpause ist ein gründlicher Check wichtig, der die folgenden Punkte umfassen sollte:- Bremsen: Unbedingt Vorder- und Hinterradbremse testen. Reagieren sie prompt und gleichmäßig?- Licht & Reflektoren: Die Funktion von Vorder- und Rücklicht sowie die Sichtbarkeit der Reflektoren sind zu überprüfen.- Reifen: Luftdruck und Profil der Reifen gehören kontrolliert. Abgefahrene oder spröde Reifen erfordern einen Austausch.- Kette: Für eine optimale Funktion und längere Lebensdauer ist eine regelmäßige Reinigung und Schmierung der Kette empfehlenswert.- Schaltung: Ein Test aller Gänge zeigt, ob sie sich problemlos schalten lassen.- Sattelhöhe: Ist das Bein bei durchgetretenem Pedal leicht gebeugt, ist der Sattel optimal eingestellt.- Zusätzliche Profi-Tipps: Auch Radlager, Bremsbeläge, Pedale und Speichenspannung gehören geprüft. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Konsultation eines Fachhändlers.Für alle diejenigen, denen die selbständige Prüfung dieser Punkte zu aufwendig ist, bietet BusinessBike neben den attraktiven Leasing-Konditionen auch praktische Service-Budgets. Diese ermöglichen die flexible Inanspruchnahme von Wartungs- und Reparaturleistungen bei jedem BusinessBike-Fachhändler. So ist sichergestellt, dass das eigene Fahrrad im einwandfreien Zustand ist. Alle Informationen zu den einzelnen Service-Paketen finden sich im BusinessBike Hilfe-Center unter: https://helpdesk.businessbike.de/knowledge/was-sind-service-budgetsZum Start der Partnerschaft wird es außerdem ein Gewinnspiel auf den Social-Media-Kanälen von BusinessBike geben. Auf Instagram (@businessbike_leasing) und LinkedIn (BusinessBike) können Teilnehmende drei Fahrrad-Gutscheine von Decathlon im Wert von 1.250 EUR, 750 EUR und 500 EUR gewinnen.BusinessBike wünscht allen Radfahrenden einen guten und sicheren Start in die neue Saison.Pressekontakt:Dina Abel, PR & Communications ManagerTel. 0170 175 544 6 | presse@businessbike.de | www.businessbike.de/presseBusinessBike GmbH | Ohmstraße 2 | 91074 HerzogenaurachOriginal-Content von: BusinessBike GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177605/5989978