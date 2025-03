Ziel der neuen Lösung ist es, die Rolle von Dienstleistern neu zu definieren, indem sie mit KI aus Lieferanten statischer Daten dynamische und strategische Partner für Investoren macht

Clarity AI, das führende Unternehmen für Nachhaltigkeitstechnologie, hat jetzt eine KI-gestützte Lösung auf den Markt gebracht, die dafür konzipiert ist, die Art und Weise zu transformieren, wie Vermögensverwalter und Investoren Nachhaltigkeitsforschung betreiben. Durch Automatisierung von Analysen und Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in Unternehmen versetzt Clarity AI Investmentteams in die Lage, sich von ihrer bisherigen Rolle der langsamen, statischen Dienstleister zu Partnern weiterzuentwickeln und stattdessen die volle Kontrolle über ihre Nachhaltigkeitsbewertungen zu übernehmen.

Derzeit sind Analysten und Portfoliomanager noch auf fragmentierte Daten, veraltete Berichte Dritter und zeitraubende manuelle Prozesse angewiesen, die mit den sich schnell verändernden Anforderungen nicht Schritt halten, was herkömmliche ESG-Analysen obsolet macht. Die neue Lösung von Clarity AI beseitigt diese Engpässe und liefert automatisch generierte Kurzdarstellungen zu Unternehmen. Sie beinhaltet außerdem einen KI-Assistenten, der in Echtzeit faktenbasierte Einblicke in wichtige Nachhaltigkeitsaspekte liefert, beispielsweise Unternehmensrichtlinien, Pläne für den Klimawandel, ESG-Risiken und Unternehmenskontroversen.

"Diese Produkteinführung markiert einen Wendepunkt in der Branche, denn KI ist nicht mehr nur eine Ergänzung, sondern ein wichtiger Antrieb für intelligentere, schnellere und stärker strategisch geprägte Investitionsentscheidungen", sagte Ángel Agudo, Chief Product Officer bei Clarity AI. "Unsere Mission war es von Anfang an, Entscheidungsträgern die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Nachhaltigkeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu integrieren. Heute überwinden wir die Abhängigkeit von veralteten, subjektiven Analysen und ersetzen sie durch eine dynamische, individuelle und unvoreingenommene Lösung, die für die Investoren von heute geschaffen wurde."

Die mit KI-Unterstützung generierten Kurzdarstellungen zu Unternehmen werden in Echtzeit auf den neuesten Stand gebracht, sobald neue Daten verfügbar werden, so dass niemand mehr monatelang auf aktualisierte Analysen Dritter zu warten braucht. Investoren können anschließend mit dem KI-Assistenten ihre Forschungsarbeit so anpassen, dass sie innerhalb von Sekunden auf zusätzliche Informationen oder Kontexte zugreifen können, die aus der von Clarity AI kuratierten Datenbank stammen, unter anderem auf über 200.000 Unternehmensberichte.

"Was Clarity AI wirklich einzigartig macht, ist das Know-how hinter unserer Technologie", sagte Marsal Gavaldà, Chief Technology Officer von Clarity AI. "Wir haben ein Team aufgebaut, das auf dem Markt unübertroffen ist-eine gelungene Mischung aus Nachhaltigkeitsexperten und Top-Ingenieure auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz mit einem tiefen Verständnis für die Feinheiten der Nachhaltigkeitsanalyse. In unserer Lösung geht es nicht nur um Datenverarbeitung, sondern darum, aus den Komplexitäten der Nachhaltigkeit ein nützliches und handfestes Werkzeug für Investitionsentscheidungen zu machen."

Mit mehr als 200 Experten auf den Gebieten KI, Data Science, Finanzwesen und Nachhaltigkeit hat Clarity AI in den zurückliegenden vier Jahren eine Intelligence Platform für Nachhaltigkeit die erste ihrer Art entwickelt, die über fragmentierte Nachhaltigkeitsleistungen hinausgeht und skalierbare Echtzeit-Einblicke liefert, auf die sich institutionelle Anleger verlassen können.

"Wir sind mehr als ein Dienstleister-wir sind ein Partner für Superintelligenz, ein verlängerter Arm von Investmentteams, die in einem immer komplexer werdenden Marktumfeld schneller handeln, sich von anderen unterscheiden und Kosten reduzieren können", so das Fazit des Chief Product Officers von Clarity AI.

Über Clarity AI

Clarity AI ist das führende Technologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das fortschrittliche Technologie und KI nutzt, um Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern datengestützte Erkenntnisse über Umwelt und Gesellschaft zu liefern. KI war von Anfang an das Herzstück des Angebots von Clarity AI und unterstützt ein völlig flexibles Set an Datenlösungen, Einblicken, Analysefähigkeiten und Tools, die für Portfoliomanagement, Unternehmensforschung und -engagement, Benchmarking, regulatorische Berichterstattung, Online-Banking und E-Commerce eingesetzt werden. Clarity AI wurde von unabhängigen Forschern in The Forrester Wave: ESG Data Analytics, Q3 2024, als Marktführer eingestuft.

Clarity AI bedient im Investmentsektor ein direktes Kundennetzwerk, das über 60 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet. Zu diesem Netzwerk gehören Unternehmen wie Invesco, Nordea, Lazard Asset Management und Santander. Unsere strategischen Partnerschaften mit Finanzinstituten wie BlackRock, der London Stock Exchange Group (LSEG), BNP Paribas, Caceis oder SimCorp ermöglichen es Tausenden von Benutzern, über ihre üblichen Investitionsplattformen auf die fortschrittlichen Datenanalysefunktionen von Clarity AI zuzugreifen. So wird eine nahtlose Workflow-Erfahrung gewährleistet. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.clarity.ai

