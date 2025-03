Der Superzyklus in der Rüstungsbranche hält an. Rheinmetall verzeichnet ein neues Allzeithoch und Analysten heben die Kursziele. Aber wie weit kann eine Rallye die Aktie noch tragen. Die Rheinmetall-Aktie gehörte 2024 mit einem Plus von über 100 Prozent zu den absoluten Gewinnern im DAX und wurde nur von Siemens Energy in Sachen Performance noch in den Schatten gestellt. Und auch dieses Jahr ist die Aktie im Rekordtempo unterwegs. Seit Jahresanfang ...

