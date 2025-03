Zürich - Digitale Zahlungsmethoden sind in Europa weiter auf dem Vormarsch und punkten mit Schnelligkeit und Komfort. Das zeigt die Zahlungsverkehrsstudie von BearingPoint. In Österreich und Deutschland dominiert noch das Bargeld, in den anderen europäischen Ländern sind kontaktlose Kartenzahlungen bereits die häufigste Zahlungsmethode. In der Schweiz setzen sich digitale Zahlungslösungen insbesondere für Transaktionen zwischen Privatpersonen durch, ...

