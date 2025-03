BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat vor den Folgen mangelnder Verteidigungsausgaben gewarnt. Deutschland müsse seine Verteidigungsfähigkeit wieder hochfahren, "weil wir mit einem neuen Gegner konfrontiert sind", sagte er in der Bundestagsdebatte über das von CDU, CSU und SPD geplante Multimilliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. "Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass mangelnde Investition in die Verteidigung nicht zur Kriegshypothek für die kommende Generation wird."

Schwäche auf diesem Gebiet werde international ausgenutzt und hart bestraft. "Deswegen braucht es bei uns jetzt diese Bereitschaft, in die Sicherheitsinteressen unseres Landes und in Europa zu investieren." In engem Zusammenhang dazu stehe aber auch der wirtschaftliche Erfolg des Landes. Dafür müsse zugleich investiert, konsolidiert und auch reformiert werden./tam/DP/nas