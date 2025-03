Zürich - Seit 2012 gibt der Code of Conduct Hosting (CCH) Schweizer Hosting-Providern klare Leitlinien für den Umgang mit potenziell problematischen oder rechtswidrigen Inhalten. Swico hat den CCH an die neuesten rechtlichen und technologischen Entwicklungen angepasst. Mit dem Code of Conduct setzt Swico auf Eigenverantwortung und Selbstregulierung. Der Code of Conduct beschreibt bewährte Verfahren wie Notice-and-Notice und Notice-and-Takedown, die ...

