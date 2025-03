NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Donnerstag einmal mehr Wirtschaftssorgen die Oberhand gewonnen. Darunter litten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte, die zur Wochenmitte noch einen weiteren Erholungsversuch im aktuellen Abwärtstrend unternommen hatten.

Damit fiel der technologielastige Index Nasdaq 100 am Donnerstag um 0,67 Prozent auf 19.465,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 5.584,27 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 41.324,27 Punkte nach.

Laut den Chart-Experten von Index-Radar könnte das bekannte Börsensprichwort "Politische Börsen haben kurze Beine" mit Donald Trump im Weißen Haus der Vergangenheit angehören. Die ständig wechselnden Rahmenbedingungen erschwerten die Planungssicherheit für Unternehmen und belasteten erheblich den Konsum. Und zu allem Überfluss drohe am Wochenende erneut ein Shutdown in den USA. "Ohne die Zustimmung der Demokraten zu einem Übergangshaushalt könnte die Zahlungsunfähigkeit erneut zur Realität werden", warnten sie./la/ngu

