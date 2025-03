© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

Panikverkäufe und globale Unsicherheiten haben den Krypto-Markt ins Chaos gestürzt - Der Bitcoin-Sturz reißt vor allem ahnungslose Neuinvestoren in die Tiefe.Der Bitcoin-Boom lockte Millionen neuer Investoren an, doch die jüngste Marktkorrektur trifft genau diese Gruppe besonders hart. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November letzten Jahres stieg die größte Kryptowährung rasant an und erreichte im Januar ein Allzeithoch von 109.071 US-Dollar. Doch nur sechs Wochen nach der Amtseinführung des US-Präsidenten ist Bitcoin in einen Bärenmarkt gerutscht und notiert aktuell bei rund 82.780 US-Dollar - ein Rückgang von fast 25 Prozent seit dem Jahreshoch. Neuinvestoren in der Verlustzone Die …