Baierbrunn (ots) -Viele Fälle von Darmkrebs wären vermeidbar, wenn mehr Menschen die Chance, die ein Darmkrebs-Screening bietet, nutzen und daran teilnehmen würden. Und auf einen gesunden Lebensstil achten, denn auch das senkt das Risiko für Darmkrebs, so das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Fünf Maßnahmen für gesunden LebensstilJedes Jahr erkranken in Deutschland rund 25.000 Frauen und 30.000 Männer erstmals an Darmkrebs. Etwa 23.000 Menschen sterben daran. Bisher haben in Deutschland Männer ab 50 und Frauen ab 55 Jahren Anspruch auf zwei kostenlose Darmspiegelungen im Abstand von zehn Jahren. Künftig sollen auch Frauen bereits ab dem 50. Geburtstag die Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, machen lassen können. Ein wichtiger Schritt, um noch mehr Leben zu retten. Denn der Nutzen der Früherkennung ist vielfach belegt. Die Koloskopie erlaubt es, nicht nur Krebs, sondern auch frühe Vorstufen, also Polypen, zu erkennen und direkt während der Untersuchung zu entfernen - noch bevor Krebs überhaupt entsteht.Neben dieser wichtigen Vorsorgeuntersuchung schützt auch ein gesunder Lebensstil. Jeder kann sein individuelles Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, senken. Auf diese fünf Maßnahmen kommt es unter anderem an:1. Regelmäßige Bewegung: Bereits 30 Minuten Aktivsein am Tag senkt das Risiko erheblich - egal, ob Alltagsbewegung oder sportliches Training.2. Ausreichend Ballaststoffe essen: Diese stecken etwa in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse. Rotes Fleisch und verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst sollte man nur wenig essen. Weißes Fleisch wie Geflügel beeinflusst das Darmkrebsrisiko nicht messbar.3. Tabak vermeiden: Rauchen erhöht nicht nur das Lungenkrebs-Risiko. Auch zum Schutz vor Darmkrebs empfehlen Fachleute nicht zu rauchen.4. Alkoholkonsum begrenzen: Übermäßiger Alkoholgenuss erhöht das Darmkrebsrisiko. Für gesunde Erwachsene gelten weniger als 27 Gramm Alkohol pro Woche als gerade noch risikoarm. Das sind ein bis zwei kleine Flaschen Bier (660 Milliliter insgesamt) oder kleine Gläser Wein (280 Milliliter).5. Übergewicht abbauen beziehungsweise vermeiden: 23 Prozent aller Darmkrebsfälle gehen auf das Konto von Übergewicht. Ab einem Body-Mass-Index von 25 steigt das Risiko mit zunehmendem Gewicht.