Barcelona, Spanien, 14. März 2025 (ots/PRNewswire) -Während des MWC Barcelona 2025 veranstaltete die World Broadband Association (WBBA) einen Branchengipfel mit dem Thema "Smarteres Breitband: Investition. Innovation. Intelligenz." Gemeinsam mit Branchenverbänden hat sie das Net5.5G-Whitepaper zu bewährten Verfahren und Bereitstellung (das Whitepaper) veröffentlicht, um die weltweite kommerzielle Einführung von Net5.5G zu beschleunigen und den Weg für das intelligente Zeitalter zu ebnen.Das Whitepaper zeigt die weit verbreitete Einführung von Net5.5G weltweit. Dies bedeutet, dass der Konsens über Net5.5G als Netzinfrastruktur der nächsten Generation an Dynamik gewinnt. Im Juni 2024 veröffentlichte die WBBA das Whitepaper Netzentwicklung für die 5,5G- und 6G-Ära - Net5.5G-Architektur. Darin wird ein Plan für die Netzwerkentwicklung definiert, der einen Entwurf für die Architektur, bewährte Verfahren, einen Leitfaden für die Bereitstellung und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie umfasst. Das Whitepaper, das auf diesem Gipfel veröffentlicht wird, zeigt die neuesten Fortschritte auf und unterstreicht die rasche weltweite Akzeptanz von Net5.5G auf fünf Kontinenten und seine branchenweite Anerkennung.In dem Whitepaper werden 15 globale Fallbeispiele von Netzbetreibern, Unternehmen, Behörden, Branchen und mehr vorgestellt. Es erläutert den Hintergrund, die Schlüsseltechnologien, die Geschäftsvorteile und die Lösungen und bietet eine Anleitung für den Aufbau von Netzen der nächsten Generation und die weitere Beschleunigung der weltweiten kommerziellen Einführung von Net5.5G. In Europa hat beispielsweise auch Swisscom Net5.5G genutzt, um hochwertige und differenzierte Dienste für Unternehmen bereitzustellen und den Nutzern flexiblere und zuverlässigere Services zu bieten. Im Nahen Osten hat Zain KSA, ein Betreiber in Saudi-Arabien, Net5.5G genutzt, um seine Verbindungen auf 400GE aufzurüsten und so die Netzwerkverbindungen zu vereinfachen. In Afrika hat Airtel in Nigeria Net5.5G eingesetzt, um die Netzleistung zu verbessern und die Betriebs- und Wartungskosten zu senken. Im asiatisch-pazifischen Raum hat Indosat Ooredoo Hutchison, ein indonesischer Netzbetreiber, Net5.5G eingeführt, um das digitale Serviceerlebnis zu verbessern und damit die TTM zu verkürzen und Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen.Um den neuen Anforderungen im intelligenten Zeitalter gerecht zu werden, definiert das Whitepaper vier neue Szenarien: Computerverbindung, Nachrichtenverbindung, Datenverbindung und Luftraumverbindung. Darüber hinaus werden vier Schlüsseltechnologien von Net5.5G vorgeschlagen, darunter Ultrabreitbandverbindungen, erweiterte IPv6-Funktionen, ein autonomes Verkehrsnetz und integrierter Sicherheitsschutz. Durch KI-Router auf der NE-Ebene, KI-Neuverbindungen auf der Netzwerkebene und KI-Agenten auf der Betriebsebene hat Net5.5G hochwertige 10GE-Campusnetze, intelligente Transportnetze mit hoher Kapazität und hocheffiziente Rechenzentrumsnetze aufgebaut. Diese Technologien helfen Spediteuren, ihre Kosten zu senken, ihre Umsätze zu steigern und ihre Effizienz zu verbessern und damit neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.Das Whitepaper beschreibt auch die bemerkenswerten Erfolge des von der WBBA vorgeschlagenen Net5.5G Pioneer Program. Seit seinem Start im November 2024 hat das Programm weltweit stetige Fortschritte gemacht und 18 visionäre Pioniere, 2 regionale Pioniere und 18 Unternehmenspioniere hervorgebracht. Das Programm hat die Verbesserung der Net5.5G-Standards, die Aufrüstung regionaler Netzinfrastrukturen und den Austausch bewährter Verfahren weltweit vorangetrieben. Bis 2027 soll das Programm 100 visionäre Pioniere, 100 Pioniere in der Region und 100 Pioniere in der Wirtschaft umfassen, wobei Net5.5G-Netze den globalen Mainstream-Carriern und Unternehmen zugute kommen sollen.Am Ende des Whitepapers ruft der WBBA weitere Branchenorganisationen, Standardisierungsorganisationen, Regierungsbehörden, Netzbetreiber, Unternehmen und Gerätehersteller dazu auf, die Zusammenarbeit zu verstärken und gemeinsam die Net5.5G-Innovation in Bezug auf technische Standards, Richtlinien und Geschäftspraktiken zu fördern.Mit der Veröffentlichung des Whitepapers wurde eine solide Grundlage geschaffen, um die kommerzielle Einführung von Net5.5G zu beschleunigen und den Wohlstand des Ökosystems der Branche zu fördern. Mit dem Beginn des intelligenten Zeitalters wird Net5.5G es Kunden ermöglichen, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und durch seine technischen Vorteile und Innovationsfähigkeiten einen größeren Geschäftserfolg zu erzielen.Für weitere Einzelheiten klicken Sie bitte auf den nachstehenden Link, um das vollständige White Paper herunterzuladen: https://worldbroadbandassociation.com/knowledge-center/