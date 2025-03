© Foto: picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto

Der Kosmetik-Einzelhändler Ulta Beauty am Donnerstag seine Quartalszahlen vorgestellt - und seinen Status als Value-Unternehmen damit unterstrichen.Es war am Ende nur ein kurzes Intermezzo, aber eines das für Aufsehen gesorgt hatte: Der Einstieg von Investorenlegende Warren Buffett beim US-Kosmetikeinzelhändler Ulta Beauty. Dass der Altmeister durchaus eine Vorliebe für Einzelhändler hat, ist bekannt. Viele Marktbeobachter zeigten sich dennoch überrascht und so stand das Unternehmen für kurze Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Inzwischen hat Buffett seine Position geschlossen und das Interesse an der Aktie ist spürbar zurückgegangen. Das lässt sich auch am Kursverlauf ablesen, denn …