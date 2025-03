FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2215 (2270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 100 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 325 (440) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 4275 (4220) PENCE - BERENBERG CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 255 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 233 (185) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1100 (1035) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALMA PRICE TARGET TO 2760 (2810) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CANAL+ WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 23 (25) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 186 (192) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS GSK TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1700 (1900) PENCE - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 14100 (12500) PENCE - RBC RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 180 (175) PENCE - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 480 (465) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob