Der Verein Inspire, dem Ladepunktbetreiber wie Ionity, Fastned, EWE Go und EnBW sowie Autohof-Betreiber angehören, hat Beschwerde gegen das geplante Lkw-Ladenetz des Bundes eingereicht - bei der EU-Kommission. Deutschland verzerre den Wettbewerb, so der Vorwurf - und schade damit der Elektromobilität. Laut dem Portal "The Pioneer" wurde die Beschwerde bereits am 19. Februar an die zur Kommission gehörenden Generaldirektionen Wettbewerb (DG Competition) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...