Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG)



Company Name: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) ISIN: CH0451123589



Reason for the research: Update

Recommendation: BUY

from: 14.03.2025

Target price: EUR18.50

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on swissnet AG (ISIN: CH0451123589). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 18.50 price target.



Abstract:

Swissnet Group (formerly beaconsmind) has announced that it is expanding into the Moroccan market through its subsidiary Lokalee, which provides AI-powered concierge services for the hospitality industry. The move is facilitated by a partnership with Aleph Hospitality, the largest independent hotel management company in the Middle East and Africa. Lokalee's platform is initially being integrated into Moroccan hotels managed by Aleph, with plans for further expansion across Aleph's portfolio of >30 hotels and eight countries in the region. Morocco's booming tourism sector with 14.5m international visitors in 2023 represents a promising opportunity for Lokalee and the Swissnet Group's international growth strategy. This partnership with Aleph underpins Swissnet's 2025 outlook, which envisages strong organic revenue growth of ~40%, with revenue and EBITDA expected to reach ~CHF27.5m and ~CHF6.7m respectively. The company recently announced that recurring revenues now account for an impressive >75% of its business, making it more predictable. Given this positive news, we believe management is on track to deliver the promised results. On the basis of unchanged estimates, we reiterate our price target of EUR18.50 and our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu swissnet AG (ISIN: CH0451123589) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 18,50.

Zusammenfassung:

Die Swissnet Group (ehemals beaconsmind) hat angekündigt, dass sie über ihre Tochtergesellschaft Lokalee, die KI-gestützte Concierge-Dienste für das Gastgewerbe anbietet, in den marokkanischen Markt expandiert. Der Schritt wird durch eine Partnerschaft mit Aleph Hospitality, dem größten unabhängigen Hotelmanagement-Unternehmen im Nahen Osten und Afrika, ermöglicht. Die Plattform wird zuerst in die von Aleph verwalteten marokkanischen Hotels integriert. Im Laufe der Zeit plant Lokalee die Plattform auf das gesamte Aleph-Portfolio von über 30 Hotels in acht Ländern der Region auszuweiten. Der boomende Tourismussektor Marokkos mit 14,5 Mio. internationalen Besuchern im Jahr 2023 stellt eine vielversprechende Gelegenheit für Lokalee und die internationale Wachstumsstrategie der Swissnet Group dar. Die Partnerschaft mit Aleph untermauert den Ausblick von Swissnet für 2025, der ein starkes organisches Umsatzwachstum von ~40% vorsieht, wobei Umsatz und EBITDA voraussichtlich CHF~27,5 Mio. bzw. CHF~6,7 Mio. erreichen werden. Das Unternehmen hat vor kurzem bekannt gegeben, dass die wiederkehrenden Umsätze nun beeindruckende >75% des Geschäfts ausmachen, was das Unternehmen zuverlässiger macht. Angesichts dieser positiven Nachrichten sind wir der Meinung, dass das Management auf dem richtigen Weg ist, die versprochenen Ergebnisse zu liefern. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unser Kursziel von EUR18,50 und unsere Kaufempfehlung.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31990.pdf

