Bechtle, der führende IT-Dienstleister aus Neckarsulm, übertraf mit seinem Vorsteuergewinn für 2024 die Analystenerwartungen leicht. Mit 345,1 Millionen Euro lag dieser über der Prognose von 343,3 Millionen Euro, dennoch bedeutet dies einen Rückgang von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Jahresumsatz von 6,31 Milliarden Euro entsprach weitgehend den Erwartungen, sank jedoch um 1,8 Prozent. Besonders die Vorsteuermarge mit 5,5 Prozent fiel um 30 Basispunkte schwächer aus als 2023, übertraf aber knapp die Schätzungen von 5,41 Prozent. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, während der Betriebsgewinn (EBIT) um 6 Prozent auf 102 Millionen Euro zurückging. Die Dividende soll mit 70 Cent je Aktie stabil bleiben, was einer Ausschüttungsquote von 36 Prozent des Konzerngewinns nach Steuern entspricht. An der Börse reagierten die Anleger verhalten positiv - der Aktienkurs stieg im europäischen Handel am Freitag um mehr als 1 Prozent.

Gedämpfte Erwartungen für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr gibt sich der Vorstand außergewöhnlich zurückhaltend. Vorstandschef Thomas Olemotz betonte, dass es ihm "nie schwerer gefallen" sei, eine seriöse Prognose abzugeben. Die konjunkturelle Lage sei "immens unsicher" und die Vorhersehbarkeit äußerst gering. Für 2025 erwartet Bechtle ein Geschäftsvolumenwachstum zwischen 0 und 5 Prozent, während der Umsatz zwischen minus 3 und plus 3 Prozent schwanken könnte. Der Vorsteuergewinn könnte zwischen minus 5 und plus 5 Prozent liegen - deutlich unter den Analystenerwartungen von 8 Prozent Zuwachs. Olemotz rechnet mit einem schwachen ersten Halbjahr, bedingt durch die wirtschaftliche Schwäche, die besonders den Mittelstand trifft, sowie das Fehlen einer handlungsfähigen Bundesregierung. Eine Belebung der IT-Nachfrage erwartet das Unternehmen frühestens in der zweiten Jahreshälfte. Jefferies-Analysten kommentierten, sie betrachteten diese Ziele als Untergrenze für die diesjährige Leistung und erwarteten positivere Nachrichten zur Auftragsdynamik, sobald im Frühsommer eine deutsche Regierung gebildet sei. Sie bekräftigten ihre positive Einschätzung der Aktie "angesichts des starken mittelfristigen Potenzials für Deutschlands Marktführer".

