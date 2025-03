HelloFresh (HF) hat detaillierte Q4 2024-Ergebnisse veröffentlicht, die im Einklang mit der Vorabmeldung stehen. Der Umsatz sank um 2,7 % im Jahresvergleich (-3,3 % währungsbereinigt) auf 1,81 Mrd. EUR, wobei das Ready-to-Eat-Segment stark wuchs, während das Meal-Kit-Geschäft rückläufig war. Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) übertraf die Markterwartungen um 14 % und stieg um 45 % auf 164 Mio. EUR (Marge: +3,0 Prozentpunkte auf 9,1 %), getrieben durch eine stabile Bruttomarge von ca. 27,1 % und kontrollierte Marketingausgaben in allen Segmenten. Trotz eines soliden Jahresabschlusses fällt der Ausblick für 2025 enttäuschend aus. Das Management bestätigte die jüngst ausgegebene Prognose für 2025: Ein Umsatzrückgang von 3 % bis 8 % (währungsbereinigt) wird erwartet, während das AEBITDA im Jahresvergleich um 19 % steigen soll (Mittelpunkt der Prognose). Die schwache Konsumstimmung und makroökonomische Unsicherheiten, insbesondere in Nordamerika (66 % des Umsatzes in 2024), könnten die Lage weiter verschärfen. Daher bleiben die Analysten von mwb research vorsichtig in ihrer Einschätzung zu HF. Allerdings sind die Aktienkurse seit der Vorabveröffentlichung um über 20 % gefallen, weshalb mwb research das Rating von HALTEN auf KAUFEN anhebt und das Kursziel von 11,00 EUR bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE