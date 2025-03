Die US-Märkte befinden sich weiterhin auf Talfahrt. Der technologielastige Nasdaq 100 wird voraussichtlich die vierte Woche in Folge mit einem dicken Minus beenden. Ganz anders sieht es hingegen an den chinesischen Börsen aus, sie strotzen nur so vor Stärke. Grund genug, sich jetzt KI-Titel aus dem Reich der Mitte ins Depot zu legen.Die amerikanischen Börsen sind derzeit das krasse Gegenteil der chinesischen. Während Donald Trump quasi täglich mit seiner Zollpolitik für neue Unsicherheiten sorgt, ...

