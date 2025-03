Ein Blick auf die Märkte zeigt: China spielt in einer anderen Liga. Der Hang Seng Index übertrumpft die US-Börsen um mehr als 20 Prozent - und das ist erst der Anfang. Hinter diesem Aufschwung steckt eine KI-Revolution, die alles verändern könnte. Denn DeepSeek steht in China für das, was ChatGPT in den USA war - ein Innovationsschub, der die Tech-Welt aufmischt und die nächste Rally antreibt. Nach Jahren regulatorischer Unsicherheiten scheint sich die Situation für Chinas Tech-Giganten zu entspannen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...