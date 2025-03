Potsdam (ots) -Der SPIEGEL hatte Anfang Dezember 2024 in seinem Heft über die Autorin des Buches "Ein Leben zählt nichts - als Frau im arabischen Clan", Latife Arab (Künstlername), berichtet. Frau Arab wehrt sich rechtlich gegen die diffamierende Berichterstattung. Nachdem der SPIEGEL auf die Abmahnung hin bereits eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hatte, hat nun das Landgericht Hamburg umfangreiche Teile der damaligen Berichterstattung mit einem (vorläufigen) Verbot belegt. Die Pressekammer erließ am 05.02.2025 eine Einstweilige Verfügung, die dem Magazin verbietet, durch zahlreiche Aussagen den Verdacht zu erwecken, Frau Arab habe gegenüber Ermittlungsbehörden wahrheitswidrig geäußert, sie sei von mehreren Männern in ein Auto gezerrt und gewürgt worden, bis sie ohnmächtig geworden sei, in einem Wald mit Benzin übergossen und gegen den Hinterkopf getreten worden und schließlich auf dem Rasen vor einem Krankenhaus aufgewacht, wie in der SPIEGEL vom 07.12.2024 unter dem Titel "Die Clan-Aufschneiderin" geschehen (Az. 324 O 13/25). Das Gericht kam nach umfangreichem Austausch von Schriftsätzen zwischen den Parteien zu der Auffassung, dass für die Verbreitung des geschilderten Verdachts eines möglicherweise erfundenen Überfalls kein ausreichender Mindestbestand an Beweistatsachen vorliege. Wörtlich heißt es im Beschluss: "Eine Beurteilung dessen, was diese Personen, bei denen es sich offensichtlich teilweise um Informationspersonen vom Hörensagen handelt, den Redakteuren der Antragsgegnerin mitgeteilt haben sollen, ist weder der Kammer noch der Antragstellerin im Ansatz möglich."Rechtsanwalt Dominik Höch teilt dazu mit: "Frau Arab ist sehr froh darüber, dass den haltlosen Mutmaßungen zu dem Überfall durch das Gericht ein Riegel vorgeschoben wurde." Soweit der SPIEGEL auch Vorwürfe gegenüber Frau Arab wegen ihres Buches erhoben hat, prüft sie zur Zeit die Erhebung auch diesbezüglicher rechtlicher Schritte. Weitere öffentliche Erklärungen wird Frau Arab zur Zeit nicht abgeben.Pressekontakt:Höch Rechtsanwälte PartGmbBHerr RA Dominik HöchSchopenhauerstraße 714467 Potsdaminfo@hoech-rae.deOriginal-Content von: Höch Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158782/5991131