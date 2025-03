Die Aktien von BMW reagierten am Freitag zunächst mit einem deutlichen Kursrücksetzer auf die Jahreszahlen und den Ausblick des Autobauers. Am Vormittag notierten die Papiere nach einem knackigen Rücksetzer von fünf Prozent zu Handelsbeginn wieder erholt bei 81,58 Euro.BMW geht nach einem Gewinneinbruch mit Vorsicht ins neue Jahr. 2024 belasteten das schwache Geschäft in China und Probleme mit Bremssystemen spürbar. Der operative Gewinn fiel unerwartet deutlich um knapp 38 Prozent, der Umsatz knickte ...

