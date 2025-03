In nur drei Wochen hat der US-Aktienmarkt mehr als fünf Billionen Dollar an Wert verloren - und es könnte noch schlimmer kommen. Vor allem Tech-Giganten wie Apple, Nvidia und Tesla stehen massiv unter Druck. Wo gerade jetzt aber die besten Chancen lauern.Die Korrektur an der Wall Street hat eine neue Dimension erreicht: Innerhalb von drei Wochen ist der Wert des S&P 500 um mehr als fünf Billionen Dollar geschrumpft. Der Gesamtwert beträgt nun rund 47 Billionen Dollar. Besonders heftig erwischte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...