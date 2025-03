Schwalbach am Taunus (ots) -Head & Shoulders überzeugt mit seinem beliebten Shampoo "Classic Clean" im dermatologischen Testverfahren des unabhängigen Testinstitutes Dermatest®. Das dermatologisch getestete Shampoo wurde aufgrund seiner hervorragenden Hautverträglichkeit mit dem Dermatest®-Garantie Siegel und der Bestnote "Sehr gut" ausgezeichnet und auch von Dermatest als dermatologisch getestet deklariert.Seit sieben Jahrzehnten bekämpft Head & Shoulders - die weltweite Nr. 1* unter den Anti-Schuppen-Shampoos - zuverlässig Schuppen und Kopfhautprobleme. Ein Test des unabhängigen dermatologischen Instituts Dermatest® hat bestätigt, dass das Shampoo hautfreundlich ist. Die beliebteste Variante, "Classic Clean", erreichte im Epikutantest bei Probanden mit selbst erklärter empfindlicher Haut die Bestnote "Sehr gut". Damit trägt es nun offiziell das Dermatest® Garantie Siegel, den Nachweis für geprüfte Hautverträglichkeit.Head & Shoulders bietet mit der 2XProtect Formel einen doppelt so starken Schutz gegen SchuppenSchuppen und Kopfhautprobleme sind keine Seltenheit - etwa 50 Prozent der Menschen sind davon betroffen. Mit der neuesten 2XProtect**-Formulierung bietet Head & Shoulders eine Lösung, die den Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton-Olamin (PO) verstärkt an der Kopfhautoberfläche und tief in den Poren deponiert - genau dort, wo er benötigt wird. Auf diese Weise reduziert die Formulierung die Population von Malassezia Globosa, dem hauptsächlich für Schuppen verantwortlichen Pilz, und verhindert so bei regelmäßiger Anwendung, dass die Schuppen zurückkehren.Head & Shoulders bietet somit einen tiefenwirksamen Schutz sowie zuverlässige Schuppenbekämpfung. Es ist aus dermatologischer Sicht sehr gut verträglich, auch bei empfindlicher Haut: Dies wurde durch die jüngste Dermatest®-Zertifizierung erneut bestätigt.Rund um das Thema Haar- und Kopfhautpflege kursieren zahlreiche Mythen - besonders, wenn es um Anti-Schuppen-Shampoos geht. Dr. Patricia Ogilvie, beratende Dermatologin von Head & Shoulders, ordnet zwei der häufigsten Mythen für uns ein:Können Anti-Schuppen-Shampoos die Kopfhaut schädigen?Nein! Sie reinigen die Kopfhaut sanft und befreien sie von Schuppen. Moderne Anti-Schuppen-Shampoos versorgen die Kopfhaut mit einem aktiven Anti-Schuppen-Wirkstoff und entfernen gleichzeitig Öle und Ablagerungen. Dank der Ausgewogenheit von Reinigungs- und Pflegestoffen zeigen sie eine gute Verträglichkeit für die Kopfhaut.Warum sollte ich ein Anti-Schuppen-Shampoo regelmäßig anwenden?Die regelmäßige Anwendung eines Anti-Schuppen-Shampoos hilft, die Balance der Kopfhaut zu stabilisieren und das Wachstum des schuppenverursachenden Hefepilzes Malassezia Globosa in Schach zu halten. Setzt man das Shampoo ab, kann es zu einer Wiedervermehrung von Malassezia kommen. Dieser nimmt dann überhand und Schuppen können erneut auftreten. Deswegen ist eine regelmäßige Anwendung so wichtig.* Globale Head & Shoulders-Studie, 2019, 10 Länder, n = 7000** vs. Head & Shoulders Deep Clean KollektionÜber P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter de.pg.com.Pressekontakt P&G:Heike RübelingP&G Beauty, MarkenkommunikationTel.: +49 173 7262806E-Mail: ruebeling.h@pg.comPressekontakt PR AgenturMilena BergKetchum GmbHTel.: +49 174 302847milena.berg@ketchum.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5991196