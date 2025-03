© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Investoren verlieren rasant das Vertrauen in den Aktienmarkt - und nun reiht sich einer der größten Optimisten der Wall Street in die Bedenken ein.In einer Mitteilung am Donnerstagmorgen senkte Yardeni Research ihr optimistisches "Best-Case"-Ziel für den S&P 500 bis Ende 2025 von 7.000 auf 6.400 Punkte. Diese Herabstufung markiert das Ende eines der turbulentesten Monate für die Aktienmärkte seit über zwei Jahren. Der S&P 500, der am 19. Februar mit 6.144 Punkten ein Rekordhoch erreichte, kratzt derzeit an der Korrektur, bei einem Rückgang von knapp 10 Prozent. Trotz der Korrektur bleibt Yardeni's Prognose vergleichsweise optimistisch. Sie deutet darauf hin, dass sich der Index rund 8 …