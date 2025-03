New York - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 41.488 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.625 Punkten 1,9 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.705 Punkten 2,5 Prozent im Plus.Nach den Verlusten der vergangenen Tage angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, kam es am Freitag zu Korrekturen. Auch die Ankündigung des Minderheitsführers der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, dem Übergangshaushalt der Republikaner zustimmen zu wollen, um einen Shutdown der Regierung zu verhindern, stimmte die Anleger positiv. Ob seine Partei Schumer folgen wird, ist allerdings fraglich: Kritik kam unter anderem von der einflussreichen ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0883 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9189 Euro zu haben.Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 2.984 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 88,15 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 20 Uhr deutscher Zeit 70,55 US-Dollar, das waren 67 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.